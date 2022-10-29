Стратегия, которую в ходе специальной военной операции использует командующий Сергей Суровикин, ставит перед собой целью замораживание конфликта, заявил эксперт центра Карнеги Владимир Фролов. Он пояснил, что одной из ключевых задач ВС РФ является оборона освобожденных территорий, вошедших в состав России.

Кроме того, к целям относится прекращение активной фазы специальной операции и проведение переговоров с Киевом. Причем соглашение по их итогам должно быть заключено на российских условиях.

«Россия намеревается выстроить устойчивую и долговременную линию обороны на новых территориях так, чтобы исключить глубокие прорывы ВСУ и дальнейшие сдвиги новых границ», – приводит слова Фролова издание Ura.ru.

Эксперт также отметил, что Суровикин не собирается провоцировать эскалацию конфликта и вести боевые действия «до победного конца». Сейчас ВС РФ занимаются защитой освобожденных регионов и их границ, не предпринимая попыток продвигаться на другие территории.