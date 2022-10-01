Призывы отдельных политиков и экспертов задействовать ядерное оружие в ответ на агрессивные действия Украины лишь играют на руку врагу. Россия не использовала в ходе специальной военной операции даже 30 процентов своего военного потенциала и вполне способна обойтись даже без тактических систем с ядерными боеголовками, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что ВС РФ ни разу не проводило ковровых бомбардировок для уничтожения подразделений противника и его боевой техники, хотя этот ход давно напрашивается. Также пора более активно наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и по центрам принятия решений в Киеве. Это те действия, которые вполне способны обеспечить быстрое завершение спецоперации.

Если они не выполняются, зачем России использовать ядерное оружие, поинтересовался аналитик. Он отметил, что авторами подобных вбросов, негативно влияющих на репутацию РФ, давно должны заинтересоваться правоохранительные органы.