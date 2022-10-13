Эффект от массированного уничтожения энергообъектов на Украине забудется быстро, если ВСУ начнёт контрнаступление и будет проводить его успешно. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо уже сейчас начинать удары по группировкам украинской армии на важнейших участках. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире программы “Соловьев LIVE” – передаёт “МК”.

Сивков отметил, что уничтожение критически важной инфраструктуры Украины на ВСУ пока не оказывает особого влияния – они скапливают силы на фронте для нанесения ударов. По мнению эксперта, ВС РФ следовало бы использовать тактику ковровых бомбометаний, применяя фугасные авиабомбы – они уничтожали бы силы противника с высокой эффективностью.

Сивков также добавил, что удары по группировкам ВСУ и продолжение уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины высокоточным оружием должны проходить параллельно.