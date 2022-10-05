Специальная военная операция на Украине может закончиться революцией в России. Такое мнение высказал телеканалу “Царьград” военный эксперт Константин Сивков. Он отметил, что это самый пессимистичный прогноз развития событий.

Сивков полагает, что есть три варианта, как может закончиться специальная военная операция. При самом оптимистичном варианте военные ВС РФ и ВСУ договариваются о прекращении боевых действий, а украинские войска уходят с территорий, которые недавно были присоединены к России, то есть с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вероятность таких переговоров ранее не исключали и другие эксперты. По их мнению, они могут быть тайными и состояться при посредничестве Саудовской Аравии.

В случае, если соглашения достичь не удаётся, то военный конфликт приобретает более широкий размах, считает Сивков. Это второй вариант развития событий. При нём Украину ждут ковровые бомбардировки, уничтожение инфраструктуры и так далее.

Самый пессимистичный вариант, по словам военного эксперта, – ничего не предпринимать. Сивков полагает, что при сохранении существующих методов ведения СВО частичная мобилизация в России не приведёт к существенному изменению положения на фронте. Но в то же время число жертв в рядах ВС РФ увеличится. В конечном итоге, такое развитие событий может привести к революции в России, полагает военный эксперт.