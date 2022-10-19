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Наступление на Херсон для ВСУ не имеет перспектив. Часть войск с этого направления украинская армия была вынуждена перебросить для защиты Киева на фоне информации о том, что в Белоруссию прибыла группировка российских войск. Об этом заявил военный эксперт и член “Изборского клуба” Владислав Шурыгин – сообщает “МК”.

По словам специалиста, главная задача для ВСУ сейчас – развить наступление на херсонском направлении до того, как настанут холода. Однако с другой стороны появилась необходимость выстраивать оборону под столицей.

Шурыгин также отметил, что сейчас ВС РФ после отступления из Харьковской области существенно уплотнили фронт, а все попытки ВСУ найти в нём брешь терпят неудачи. “Украина сейчас начинает выдыхаться,” – резюмировал военный эксперт. Следующий возможный шаг – наступление российских войск, предположил Шурыгин.

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