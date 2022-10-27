Со стороны Белоруссии российским войскам нужно было наносить удары по Украине ещё в начале специальной военной операции. Причём наступать нужно было не в сторону Киева, а в более западном направлении. Таким образом Украину отрезали бы от поставок иностранного вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин – пишет “Военное дело”.

По словам Шурыгина, уже известно, что Россия начала готовить свою группировку войск в Белоруссии. Но для каких целей, пока непонятно, отметил эксперт. Отрезать Украину от Запада было бы правильным решением, сказал эксперт, но запоздавшим. Сейчас, по мнению Шурыгин, Киев пойдёт на всё, чтобы остановить продвижение российских войск со стороны Беларуси. Кроме того, отметил эксперт, численность российской группировки слишком мала для проведения подобной операции.

Шурыгин также отметил, что частичная мобилизация вряд ли даст возможность развить наступление в сторону западных городов Украины из Беларуси. По мнению эксперта, призванных военнослужащих хватить только для создания мощной группировки войск на востоке.