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850 тысяч человек. Такая группировка должна быть задействована в районе проведения специальной военной операции. Только обладая таким ресурсом  можно вести эффективное наступление. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин – пишет “МК”.

Специалист отметил, что это понимают и власти страны, поэтому вероятность новой волны мобилизации очень высока. Её следует ждать к новогодним праздникам, считает эксперт.

Шурыгин пояснил, что непосредственно для наступления нужно задействовать 500 тысяч человек. Кроме того, 200 тысяч человек должны находиться в резерве. А поскольку войска на передовой должны проходить постоянную ротацию, то для неё понадобится ещё 150 тысяч бойцов. Таким образом, общее число мобилизованных – 850 тысяч человек.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Как сообщало Минобороны в Вооружённые силы РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. Некоторые регионы уже отчитались о выполнении планов по мобилизации.

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