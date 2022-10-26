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В распоряжении ВС Украины в скором времени могут появиться аналоги иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 и Россия должна быть готова к этому, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что Киев заинтересовался легкими и дешевыми дронами, продемонстрировавшими высокую эффективность поражения целей на территории Украины. В ближайшие полгода он вполне может наладить производство аналогичных БПЛА в Польше или других соседних странах.

Конструкция дронов-камикадзе предельно проста, поэтому Украине не потребуется особых усилий для их изготовления и использования в боевых действиях против ВС РФ, уверен Шурыгин. В то же время он поясняет, что в распоряжении России имеются средства противодействия таким беспилотникам. К примеру, сбивать их могут и ЗРК «Тор-М2» или «Бук-М3», и зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», который после модернизации получил легкие и компактные ракеты.

Несмотря на это, Шурыгин все же призвал серьезно отнестись к возможности Киева получить копии иранских дронов.

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