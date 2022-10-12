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Уничтожение критически важных объектов украинской инфраструктуры облегчает ситуацию на фронте для союзных войск. Разрушение железных дорог и объектов энергетики нарушают логистику, и у ВСУ появляются сложности в доставке на передовую личного состава, военной техники и боеприпасов. Об этом “Известиям” рассказал военных эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что сейчас ВС РФ перешли к действиям, которые “нужно было принимать с самого начала” специальной военной операции. По словам Шурыгина, разрушение объектов энергетики, связи и железных дорог – крайне действенный метод, которого “боятся на Западе”. При этом эксперт добавил, что для полного уничтожения военной логистики ВСУ нужно от полутора до двух недель. Таким образом, выбранную ВС РФ тактику, по словам специалиста, следовало бы продолжить.

Массированные удары высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам украинской инфраструктуры ВС РФ начали на этой неделе. Были поражены десятки целей. В том числе в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой и других областях.

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