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Российские ВС самоотверженно защищают Красный Лиман, но в ближайшее время они все же могут начать выход из города, считает военный эксперт Борис Рожин. В интервью изданию Pravda.ru он пояснил, что в противном случае подразделения могут оказаться в котле.

По мнению эксперта, на данном участке фронта стабилизировать ситуацию пока не очень получается. Противник имеет огромное численное превосходство, для победы над ним требуются крупные резервы, которые «либо отсутствуют, либо по каким-то причинам придерживаются».

Напомним, что ранее эксперты предполагали, что окружение Красного Лимана станет для украинских боевиков западней. Они слишком увлеклись атакующими действиями, перебросили к городу крупные силы из Славянска и Краматорска, оголив тем самым Харьковское направление. Именно по нему ВС РФ нанесут контрудар, заодно уничтожив подразделения под Лиманом.

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