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Надводные катера-камикадзе продолжат атаки на корабли Черноморского флота, поэтому ВС РФ необходимо задуматься о создании средство противодействия этим дронам. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Рогозин, который прокомментировал нападение Киева на Севастопольскую бухту.

Аналитик отметил, что радиолокационные средства, имеющиеся в распоряжении ВС и флота РФ могут и не обнаружить столь компактные цели. Обнаружить катера-камикадзе можно сейчас лишь путем постоянного акустического и визуального контроля с беспилотников. Но желательно привлечь частные компании для разработки эффективных средств обнаружения и противодействия подобным атакам.

Также Рогозин заметил, что ВС РФ должны полностью лишить Украину доступа к Черному морю, установить контроль над Николаевской и Одесской областями. Только в этом случае риск атак надводных дронов на Крымский полуостров будет устранен полностью.

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