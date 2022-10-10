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У ВС РФ есть необходимое вооружение, чтобы воздействовать на спутники НАТО и США, однако это нужно делать так, чтобы не было прямых или даже косвенных доказательств участия в этом России. Такое мнение высказал научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов – сообщает Национальная служба новостей.

Специалист рассказал, что на вооружении российской армии имеется лазерный комплекс “Пересвет”. Именно им и можно нейтрализовывать спутники. Однако если для Запада станет очевидным, что технику из строя вывели российские войска, тогда, по словам Прохватилова, велика вероятность открытого военного противостояния со странами Запада. Что в итоге выльется в новую мировую войну.

Похожая тактика внешнего военного воздействия без доказательств чьей-либо вины, со слов эксперта, применялась и в советское время. Однако тогда никто не смел нанести удар по Советскому Союзу из-за “могучей армии”, уточнил специалист.

Иностранные спутники используются в том числе и для получения разведданных о состоянии и местоположении российских войск в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Западные политики неоднократно сообщали, что этими данным страны НАТО и США делятся с Киевом. При этом подчёркивалось, что решения о нанесении ударов по российским группировкам войск принимают исключительно украинские военные.

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