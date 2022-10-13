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Морально-волевые качества у бойцов украинской армии уже на исходе. На позициях их удерживают в том числе иностранные наёмники. Такое мнение в беседе с телеканалом “360” высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Он уточнил, что за последнее время в сводках Минобороны стали всё чаще появляться упоминания об иностранцах, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Причём, отметил Насонов, речь идёт не об отдельных военных или об их группах, а о целых подразделениях, работающих на линии боевого соприкосновения за деньги. Это, по словам специалиста, показывает, что моральный дух в рядах ВСУ постепенно падает и его поддерживают иностранцы.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что всё чаще в сводках Минобороны говорится об уничтоженном западном вооружении, которое использовало ВСУ. Насонов предположил: это доказывает, что собственного оружия у украинской армии практические не осталось, либо же оно находится “на глубокой восстановительной работе”.

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