Ракеты «Калибр» и Х-101, которые применялись для массированных ударов по Украине, накапливались на протяжении нескольких месяцев и сейчас полностью использованы. Их производство занимает довольно длительное время, рассказал порталу “Военное дело” военный эксперт Павел Лузин.

Он напомнил, что ВС РФ выпустили по объектам критической инфраструктуры более 80 ракет. Такое количество могло собраться за несколько месяцев, так как в год предприятия ОПК могут производить не больше 200 боеприпасов.

Теперь в распоряжении ВС РФ остались лишь «менее продвинутые» боезаряды, не отличающиеся столь же высокой точностью и функциональностью. Также у России имеются дроны-камикадзе. Однако все это вооружение не способно кардинальным образом изменить ход специальной военной операции, заявил эксперт.