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У Киева уже сейчас возникают проблемы с военной логистикой, хотя российские ВС нанесли лишь первые удары по критической инфраструктуре Украины. В дальнейшем ситуация для ВСУ будет только ухудшаться, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что ВС России атакуют не только энергетическую, но и транспортную инфраструктуру. Это дает возможность перекрывать пути доставки западного оружия к линии фронта. Но в настоящий момент выведено из строя слишком мало объектов. Если РФ продолжит удары с применением дронов «Герань-2» и высокоточных ракет, она окончательно подорвет украинскую энергосистему. Тогда поток западных вооружений приостановится либо иссякнет совсем.

Также Леонков отметил, что ВСУ исчерпали свой потенциал. Они по инерции продолжают наступательные действия в районе Сватово на Луганщине, на Николаево-Криворожском направлении, отчаянно отбиваются на подступах к Артемовску. Но все их операции проваливаются и сопровождаются крупными потерями.

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