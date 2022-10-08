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Генерал армии Сергей Суровикин – это опытный военный, который в 2017 году в Сирии обеспечил российскому контингенту возможность перелома в борьбе с террористами. Тогда ВС РФ сумели освободить от боевиков всех мастей 95 процентов территории САР, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал назначение Суровикина на должность командующего спецоперацией ВС РФ на Украине. По мнению аналитика, генералу уготована роль пожарного, своеобразного антикризисного менеджера, от которого требуется спланировать дальнейший план спецоперации и устранить все проблемы, с которыми столкнулись российские подразделения, передает “Российская газета”.

До своего нового назначения Суровикин командовал группировкой «Юг», которая не допустила крупных успехов ВСУ в ходе контрнаступления на Херсон, а также надежно удерживает по контролем Запорожскую область.

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