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“Железный купол”, который для Украины разработали специалисты НАТО, оказался практически бесполезен против дронов “Герань-2”. Ими ВС РФ обстреливают объекты критически важной инфраструктуры страны. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков – сообщает “МК”.

Ранее в Сети появились видео, как дроны “Герань-2” украинцы пытаются сбить из автоматов. Когда для уничтожения боевых беспилотников применяется стрелковое оружие, это свидетельствует об отсутствии эффективной системы ПВО, отметил эксперт. Леонков также добавил, что в целом систему противовоздушной обороны Украины, которую внедряли специалисты Североатлантического альянса, можно назвать эффективной. Для слежения за самолётами и вертолётами используются спутники, радиолокационные средства и так далее. В то же время беспилотники “Герань-2” система почти не видит – здесь нужны специальные антидронные станции.

По данным различных СМИ, дроны “Герань-2” – это иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока не было. Москва и Тегеран не раз отрицали, что Россия ведёт закупку иранских беспилотников.

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