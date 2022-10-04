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Формат специальной военной операции (СВО) для действий российских войск на Украине больше не подходит. СВО нужно “переформатировать” в контртеррористическую операцию, а ещё лучше – в Отечественную войну. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал военный эксперт Игорь Коротченко – сообщает Общественная служба новостей.

Он добавил, что “переформатирование” должно произойти “уже сегодня”. Кроме этого Коротченко отметил, что в условиях, когда российская армия ведёт борьбу с украинскими националистами, не следует широко отмечать новогодние праздники – соответствующие мероприятия нужно отменить. А все работы по благоустройству в крупных российских городах и, прежде всего, в Москве отложить до полного окончания боевых действий и подписания мирного договора на условиях России.

Сэкономленные от отмены новогодних мероприятий и благоустройства средства, полагает эксперт, следовало бы направить в Национальный фонд поддержки армии. Такого фонда сейчас нет, но его нужно создать, считает Коротченко.

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