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Географическое положение Херсона приводит к определённым трудностям для российской армии при его защите. Город находится на западном берегу Днепра и для обеспечения его снабжения ВС РФ  нужно прикладывать большие усилия, чтобы преодолевать широкую водную преграду под постоянными обстрелами. Непростую логистику через Днепр стоит учитывать и при организации обороны города.

Об этом изданию “Взгляд” рассказал военный эксперт Сергей Денисенцев. Он отметил, что в настоящее время численное превосходство ВСУ на херсонском направлении играет важную роль. Чтобы эффективно разбивать части украинской армии, которые перебрасываются на линию фронта под Херсоном, нужно иметь больше артиллерии, заявил эксперт.

Кроме того, по мнению Денисенцева, для предотвращения атак ВСУ нужно задействовать больше авиации. Ближайшие аэропорты, с которых вылетают российские самолёты находятся только в Крыму. Однако увеличение числа вылетов могло бы нивелировать время подлётов военных воздушных судов.

Эксперт также отметил, что для полной победы над киевским режимом нужна мобилизация экономики и промышленности России. Кроме этого необходимо уделить особое внимание подготовке мобилизованных граждан.

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