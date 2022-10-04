Наступление ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине будет прервано к концу ноября – началу декабря. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин – сообщает Общественная служба новостей.

По мнению аналитика, ситуация на фронте поменяется, когда на помощь к российским военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, придут мобилизованные граждане. Ожидается, что до конца осени будут решены все соответствующие организационные вопросы.

В то же время Дандыкин отметил, что октябрь окажется для российских войск “напряжённым и неспокойным” месяцем, на протяжении которого придётся отбивать нападения украинских войск.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Ранее сообщалось, что в Вооружённые силы планируется призвать 300 тысяч резервистов. По данным Минобороны на 4 октября, в войска прибыли уже 200 тысяч мобилизованных.