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С генералом армии Сергеем Суровикиным связаны самые громкие успехи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Именно он командовал союзными силами, когда они прорвали оборону противника на Луганщине и вытеснили боевиков ВСУ из Северодонецка. Тогда же были освобождены заложники, которых националистические подразделения противника удерживали на химическом комбинате «Азот», рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что нового командующего СВО прозвали «генерал Армагеддон» за умение своевременно принимать нетривиальные, а порой и чрезвычайно жесткие решения, которые приносят требуемые результаты.

Эту способность генерал армии продемонстрировал в Сирии, где организовал ряд мероприятий, позволивших перехватить инициативу у террористических подразделений и освободить почти 95 процентов территории страны.

Серьезный боевой опыт, умение действовать решительно и быстро указывают на то, что Суровкин сможет добиться перелома в спецоперации и покончить с националистическими формированиями.

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