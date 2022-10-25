На фоне информации о возможном военном сотрудничестве России и Ирана усиливается и интерес к этой стране. Политолог и востоковед Семен Багдасаров рассказал изданию SM-News об оружии, которое может использовать Тегеран.

Кроме дронов, которые как уверяют западные СМИ и политики, страна поставляет России для применения в зоне специальной военной операции, на вооружении Ирана имеются в числе прочего и гиперзвуковые ракеты. Длина Fath-360 4 метра, диаметр 30 сантиметров. Уникальность такого вооружения в том, что его относительно просто использовать, рассказал Багдасаров. Запускать ракету можно из обычного грузовика.

При этом, как уверяет эксперт, гиперзвуковая ракета Fath-360 без труда преодолевает системы ПВО противника и может поражать цели на расстоянии в сотни километров. Помимо этого на вооружении у Тегерана стоят баллистические ракеты.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Россия готовится закупать у Ирана не только новую партию дронов, но и ракеты дальностью действия до 700 километров. В Москве неоднократно отрицали, что из Ирана в Россию поставляется вооружение.