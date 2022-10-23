В сообщении о возможном теракте ВСУ с применением «грязной» ядерной бомбы упоминались компоненты, которые Украина ранее просила у Великобритании. Военный эксперт Артамонов раскрыл роль Лондона в возможной провокации.

Он напомнил, что еще в октябре предупреждал о создании Киевом «грязной» ядерной бомбы. Компоненты для нее уже находятся на Украине. Великобритания тайно доставила их в Черновцы, где были собраны необходимые агрегаты.

Сейчас работы подходят к своему завершению, бомба, представляющая собой сочетание взрывчатых веществ и радиоактивных материалов, уже почти готова. Поэтому Киев может устроить провокацию в любой момент.

Напомним, агентство РИА Новости ранее сообщило, что Киев взорвет маломощную «грязную» бомбу на территории Украины и обвинит в этом Россию, чтобы добиться ее исключения из Совета безопасности ООН.