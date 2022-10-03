Громогласные заявления НАТО вроде бы демонстрируют единство блока и его желание продолжать конфликт на Украине до бесконечности. Однако на деле в этом заинтересованы лишь некоторые «ястребы войны» в Соединенных Штатах, Великобритании и Польше. Другие же государства Альянса вступать в прямое противостояние с РФ совсем не хотят, заявил отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. В Киеве отказались, однако все прекрасно понимают, что все его заявления делаются по указке США.

Если Запад не захочет идти на переговоры, Путин вполне может расширить масштабы СВО, что приведет к серьезным разногласиям в Альянсе. И, в конечном итоге, к полному его развалу.