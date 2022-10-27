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После переворота в Киеве в 2014 году и прихода к власти прозападного правительства на Украине, Россия могли лишиться выхода к Чёрному морю. Новые власти Украины наверняка бы отменили договор аренды, по которому Россия располагала военными базами на полуострове. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома, Пол Крейг Робертс. Чиновник работал в администрации президента Рональда Рейгана – сообщает РИА “Новости”.

По словам бывшего американского чиновника, план США состоял в том, чтобы со временем лишить Россию выхода к Средиземному морю через Чёрное. Однако президент Путин ещё восемь лет назад сумел предвидеть опасность киевского госпереворота и принял меры для принятия Крыма в состав Российской Федерации. Полуостров “вернулся в родную гавань” после референдума, который прошёл в марте 2014 года.

По мнению Робертса, действия Путина были абсолютно правильными с точки зрения защиты интересов государства.

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