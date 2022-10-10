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В ходе своего выступления перед избирателями в штате Аризона экс-президент США Дональд Трамп показал видеозапись с действующим главой государства Джо Байденом. Тот пытался что-то сказать, но постоянно заикался.

Трамп регулярно упоминает своего преемника на посту президента, подчеркивает многочисленные странности в его поведении. Так, политик обращает внимание на частые оговорки Байдена, на явно проявляющиеся симптомы деменции, сообщает РИА Новости.

Джо Байден не в состоянии четко говорить, он не может четко мыслить. Он как-то сказал сотрудникам правоохранительных органов: «Вы должны что-то сделать с этим Трампом, он сгоняет меня в могилу», – заявил бывший американский лидер.

Напомним, что недавно американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что Байдену пора заниматься правнуками, а не политикой.

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