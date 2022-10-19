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Страны Запада своими действиями невольно сами добились того, что президент Владимир Путин в России пользуется большой поддержкой среди населения. Такое мнение высказал бывший представитель США при НАТО Роберт Хантер в своей статье для The Washington Post – сообщает РИА “Новости”.

Хантер отметил, что попытки стран Североатлантического военного блока “наказать” Россию после распада СССР привели к “разжиганию национального недовольства” в стране. Масло в огонь в числе прочего подлили размещения систем противоракетной обороны у границ России, а также намерения принять в НАТО Украину и Грузию, о чём в самом Альянсе заявляли ещё в 2008 году.

Всё это, считает Хантер, крайне болезненно было воспринято российским обществом, что в итоге и привело к поддержке международной политики Владимира Путина среди россиян. Экс-постпред США при НАТО призвал “проявить уважение к русскому народу” и предоставить России “достойное место в мире”.

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