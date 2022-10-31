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Немецкий отставной подполковник Юрген Розе назвал экономическую и военную помощь Киеву провокацией против РФ. Ее Запад организовал вместо того, чтобы пойти на соглашение с Москвой, которое рано или поздно все равно придется заключать.

США пытаются уничтожить армию РФ и ее государственность руками украинских ВС. Однако их действия выстроены таким образом, что хуже всех придется не России, а Европе. Сейчас она фактически достигла порога ядерной войны.

НАТО пытается подтолкнуть Россию к применению тактического ядерного оружия, чтобы потом нанести удар в ответ с применением стратегических видов такого вооружения. Это приведет к катастрофе, в которой Европа может полностью исчезнуть.

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