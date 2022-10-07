Президент Украины Владимир Зеленский несёт угрозу всему миру. Он готов развязать мировую войну только для того, чтобы “уйти от ответственности за совершенные преступления”. Об этом у себя в телеграм-канале написал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, назвав украинского лидера “террористом”.

Так бывший парламентарий отреагировал на недавние слова президента Украины о том, что страны НАТО должны были нанести превентивные удары по территории России. Кива добавил, что Зеленский своими действиями уже спровоцировал вооружённый конфликт с Россией, а теперь “изо всех сил” пытается развязать третью мировую войну.

Впоследствии пресс-секретарь украинского президента прокомментировал высказывания Зеленского о превентивных ударах. По словам Сергея Никифорова, речь шла о действиях западных партнёров Киева до начала специальной военной операции России. Кроме того, со слов пресс-секретаря Зеленского, тот не призывал Запад использовать против России ядерное оружие.