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Включение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России создаёт для этих регионов больше возможностей для обороны. Об этом РИА “Новости” рассказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По её словам, у России и так была существенная поддержка на указанных территориях. В том числе это касается логистики. А теперь эта поддержка закреплена юридически.

Между тем Квятковски отметила, что в США, на Украине и в Европе продолжают сопротивляться факту, что присоединение территорий к России произошло демократическим путём: через народное волеизъявление. По мнению бывшего аналитика Пентагона, конфликт на Украине Западом поддерживается искусственно – из-за препятствия в получении достоверной информации полноценного представления о ситуации на Украине нет ни на Западе, ни в самом украинском обществе.

Существующие проблемы, считает Квятковски, можно урегулировать политическим, а не военным путём. Однако США подогревают конфликт, поддерживая зависимость от них Европы в военной сфере, продвигая интересы оружейных компаний и так далее.

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