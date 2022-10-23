Подрывы российских газопроводов «Северный поток» заставили Европу вернуться к теме коммуникаций, проложенных под водой. Особенно она актуальна для Великобритании, для которой повреждение кабелей может стать изоляцией от внешнего мира.

Европейские эксперты рассуждают, как можно обеспечить защиту коммуникаций от возможных нападений, но найти ответ на этот вопрос не могут. Издание The Economist пишет, что его просто не существует, так как единственным способом защиты кабелей и трубопроводов является наличие средств и возможностей для быстрого их восстановления.

Авторы приводят слова главы американской компании Pharos Offshore Group Фила Уокера. Он рассказал, что фирма участвовала в прокладке 160 тысяч километров кабелей по дну морей и океанов.

По словам эксперта, при наличии хорошо развитой ремонтной инфраструктуры, достаточного количества судов для проведения ремонтных работ, можно восстановить поврежденный кабель максимум за две недели. Если Европа сумеет создать такую инфраструктуру, то подводные диверсии будут ей не страшны.