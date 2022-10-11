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Как сообщает Московский Комсомолец, Российская Федерация начала массированный ракетный обстрел Украины 10 октября. Сегодня, 11 октября, ракетные удары были продолжены. По результатам вчерашнего обстрела уже можно доложить о выведенных из строя энергетических объектах в 15 областях Украины.

Сегодня ударам ракет подверглись такие города и регионы как Ровно, Одесса, Киев, Днепропетровск, Винница и многие другие. Но есть два региона, где за прошедшие два дня не было ни одного взрыва – это Закарпатская и Черновицкая области.

В Закарпатской области сложилась интересная ситуация, регион граничит сразу с четырьмя государствами: Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией. Около 12% жителей области являются этническими венграми. Возможно, региону удается избегать ракетных обстрелов, благодаря хорошим отношениям премьера Венгрии Виктора Орбана с Москвой.

В Черновицкой области проживает большое количество этнических румын. Но как мы знаем руководство Румынии не отклоняется от выполнения всех требований США и НАТО. Поэтому, скорее всего до военных объектов на территории области просто еще не дошла очередь.

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