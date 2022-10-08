Два пролета Крымского моста разрушены в результате подрыва грузового авто. Инцидент произошел в 6:07 в субботу, 8 октября, заявили представители Национального антитеррористического комитета.

По их словам, мощный взрыв прогремел на одном из пролетов автомобильной части сооружения. В этот момент на мосту находился грузовой поезд, который двигался в сторону Крыма. Подрыв машины привел к возгоранию сразу семи цистерн с топливом, вспыхнул сильный пожар, видео которого уже появилось в Сети.

В настоящий момент мост перекрыт для движения. Известно, что судоходные арки остались в целости и сохранности, их повреждений не выявлено. В то же время два пролета сооружения разрушены из-за сильного пожара, что и вынудило временно остановить автомобильное и железнодорожное движение, закрыв мост.