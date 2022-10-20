Первая волна атак на Херсонском направлении завершилась для Украины провалом. ВС России отразили все удары противника с нескольких направлений, а в ходе боевых действий в секторе Берислава еще и взяли в плен двух офицеров.

Один из пленных командовал танковой ротой 4-й отдельной бригады ВСУ. Второй занимал должность командира роты 28-й механизированной бригады. Кроме того, в плен попали пять военнослужащих, представляющий солдатский и сержантский состав.

Напомним, что на территории Херсонской области и трех других новых регионов России введено военное положение. Оно предполагает эвакуацию мирного населения в безопасные области страны, а также превращение областного центра в неприступную крепость.

Эвакуация является вынужденной мерой, так как Киев может подорвать дамбу Каховской ГЭС. Это, по оценкам экспертов, приведет к затоплению Херсона. Уровень воды в городе может подняться до полутора метров.