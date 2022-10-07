Российские ВС снова задействовали в спецоперации на Украине дроны-камикадзе «Герань-2», поразившие сразу несколько объектов противника в Николаеве и Запорожье. Барражирующие боеприпасы уничтожили пункты размещения боевиков ВСУ и наемников из стран НАТО, рассказал портал «Военное обозрение».

От бессильной злобы украинские националисты презрительно называют иранские беспилотники Shahed-136 «балалайками» или «летающими мопедами», однако это не помогает противнику сбивать барражирующие боеприпасы. ПВО в большинстве случаев не срабатывает вообще, а если реагирует на дрон, то уничтожить его не в состоянии.

Беспилотник можно вычислить по характерному «жужжанию» в небе, однако сбить его это тоже никак не помогает. В результате он пикирует на цель, достигнув расстояния около 80 метров до нее, после чего раздается мощный взрыв.

Минувшей ночью именно это происходило в Запорожье, Николаеве и в населенных пунктах Николаевской области. Удары наносились исключительно по военным целям, которые успешно поражены.