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Лишнее доказательство тому, что дисциплина в рядах ВСУ хромает, запечатлел дрон Народной милиции ДНР. Беспилотный летательный аппарат проводил разведку возле населенного пункта Шумы на горловском направлении. Об этом пишет “МК”, в публикации также приводится видеозапись, которую у себя в телеграм-канале опубликовала Народная милиция ДНР.

На кадрах видно, как один из военнослужащих подходит к другому. Тут же начинается драка. Сцепившиеся бойцы повалились на землю. Это заметили их сослуживцы, выскочили из своих укрытий и разняли дерущихся. Впрочем, ненадолго – вскоре драка продолжилась вновь.

Судя по видеокадрам, военнослужащие ВСУ были настолько увлечены конфликтом в окопах, что даже не заметили, что их позицию внимательно изучает разведывательный дрон.

Ранее пленные украинские военные сообщали, что в рядах ВСУ дисциплина порой оставляет желать лучшего: бойцы принимают наркотики и алкоголь, а иногда и стреляют по сослуживцам без каких-либо причин.

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