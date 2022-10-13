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Россия не собирается отказываться от своих целей, которые были поставлены еще до начала специальной военной операции. Тогда достичь их дипломатическим путем не удалось, так как оппоненты не стали слушать вполне разумные предложения и доводы российской стороны. Но Москва всегда готова вернуться к переговорам, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия».

Он напомним, что спецоперация стала крайним средством достижения целей. Добиться их политико-дипломатическим путем не получилось из-за нежелания оппонентов договариваться.

С момента начала специальной военной операции цели, поставленные Россией, не изменялись, их направление остается все тем же. Именно поэтому СВО продолжается, однако РФ всегда открыта для переговоров, если они дадут ей возможность решить все намеченные задачи дипломатическими методами.

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