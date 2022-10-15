Как сообщает «RT на русском» в своем материале, ученые из Института цитологии, который входит в состав Российской академии наук, смогли определить каким образом паразитические черви могут устанавливать контроль над анатомией лягушки.

Личинка червя-паразита влияет на неправильное формирование конечностей у лягушки. Это делается для того, чтобы лягушка стала легкой добычей для утки. Ведь лягушка с недоразвитыми конечностями не может быстро скрыться от птицы. Таким образом, червь-паразит из вида Strigea robusta поселяется в теле своего основного носителя – утке. Обосновавшись в теле птицы, черви начинают активно размножаться в ее тканях.

Спартак Литвинчук, занимающий должность руководителя лаборатории стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН, утверждает, что необходимо отдавать себе отчет, что это естественный природный процесс, а не нарушение экологии в водоеме. Очень важно продолжать исследования путей распространения червей-паразитов в природе, так как некоторые опасные виды паразитов могут использовать тело человека в качестве своего носителя.