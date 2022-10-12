На Купянском направлении действуют украинские ДРГ, однако любые их позиции зайти в тыл ВС РФ моментально пресекаются.

Портал «Русская весна» рассказал об одной из вылазок диверсионно-разведывательных войск противника. Боевики передвигались на пикапе с установленным пулеметом, однако прорваться сквозь заслон ВС РФ им не удалось.

Транспортное средство заметил беспилотный аппарат, после чего уничтожение ДРГ стало делом техники. Один точный удар ликвидировал боевиков и подорвал автомобиль.

Напомним, что российские ВС хоть и вышли из Купянска, но продолжают уверенно контролировать ситуацию на подходах к городу. Все попытки Киева устраивать провокации и диверсии срываются из-за бдительности военнослужащих