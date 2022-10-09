Французское издание Le Figaro напомнило о недавнем подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявив, что эта диверсия очень беспокоит Евросоюз. Именно из-за этого Североатлантический альянс начал предпринимать меры по усилению контроля за кабельными линиями, проложенными на дне морей и океанов.

В публикации, перевод которой представил портал «ИноСМИ», сообщается о прошлогоднем инциденте, когда французский флот бросился вдогонку на российским исследовательским судном «Янтарь». Тогда европейцы заявили, что корабль двигался по тому же маршруту, по которому проложены кабели из США в Ирландию.

Автор статьи отмечает, что сравнивать взрыв на газопроводах и возможное повреждение кабелей не совсем корректно. По его словам, отключение связи и электричества представляет собой гораздо более сложную задачу и требует крупномасштабных военных действий.