Немецкая армия отдает Украине последние боевые системы, количество которых восполнить уже не в состоянии. В результате Бундесвер остается «голым», его боеспособность снижается катастрофические темпами, сообщило издание Die Welt.

Авторы публикации напоминают, что Германия долго противилась необходимости отправлять оружие на Украину. Но под давлением США все же была вынуждена начать поставки. Сейчас она передает Киеву гораздо больше ресурсов, чем поступает на вооружение Бундесвера, чем и объясняется плачевное состояние последнего.

Напомним, сейчас Киев требует у Берлина начать поставки танков Leopard. Германия отказывается делать это без согласования со всеми странами Североатлантического альянса. Однако министр обороны Украины Резников уверенно заявляет, что ФРГ все же будет вынуждена поставлять свои танки для нужд ВСУ.