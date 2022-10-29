ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкая армия отдает Украине последние боевые системы, количество которых восполнить уже не в состоянии. В результате Бундесвер остается «голым», его боеспособность снижается катастрофические темпами, сообщило издание Die Welt.

Авторы публикации напоминают, что Германия долго противилась необходимости отправлять оружие на Украину. Но под давлением США все же была вынуждена начать поставки. Сейчас она передает Киеву гораздо больше ресурсов, чем поступает на вооружение Бундесвера, чем и объясняется плачевное состояние последнего.

Напомним, сейчас Киев требует у Берлина начать поставки танков Leopard. Германия отказывается делать это без согласования со всеми странами Североатлантического альянса. Однако министр обороны Украины Резников уверенно заявляет, что ФРГ все же будет вынуждена поставлять свои танки для нужд ВСУ.

Вам может понравиться

США не могут подтвердить вербовку афганских военных Россией

Белый дом не располагает подтверждением информации о том, что Москва вербует бывших бойцов спецназа армии Афганистана для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим

Появились подробности гибели подразделений румынских наемников в районе Сватово

В районе населенного пункта Сватово украинские ВС предприняли попытку перейти в наступление сразу на трех направлениях. Причем одна из групп, принявшая участие в этой операции, полностью состояла из румынских наемников,

РВ: Военкоры рассказали о положении дел на Северном фронте

ВСУ осуществляют наступление на тех участках фронта, где обнаруживают для себя окно возможностей. Но осеняя погода скоро разрушит их планы, рассказали военные корреспонденты Сергей Шилов и Александр Харченко. Они отметили,