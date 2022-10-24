Энергетические проблемы в Германии, вызванные отказом от российских энергоносителей, вынуждают власти страны быть примером и ограничивать потребление тепла. Температура во многих правительственных зданиях не поднимается выше 17 градусов Цельсия, сотрудники проводят совещания, закутавшись в одеяла или даже в верхней одежде. Об этом пишет издание Der Spiegel – сообщает РИА “Новости”.

Всё это происходит на фоне распоряжения немецкого правительства экономить энергоресурсы и демонстрировать гражданам, что власти страны испытывают те же бытовые проблемы, как и рядовые немцы.

Кроме того, что сотрудники министерств и ведомств находятся на рабочих местах в верхней одежде, власти Германии уже разрабатывают планы по увеличению так называемых домашних офисов некоторых государственных контор. Правда, в этом случае немцам придётся тратить больше тепла в квартирах. В некоторых ведомствах посетители и сотрудники сейчас моют руки только холодной водой, поскольку для горячей воды требуются ресурсы, которые сейчас стараются экономить.