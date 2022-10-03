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НАТО по-прежнему не собирается принимать Украину в свои ряды. Альянс намерен продолжать воевать с Россией чужими руками, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Так он прокомментировал недавнее заявление президента Украины Зеленского о подаче заявки на вступление страны в Североатлантический блок, передает издание “Известия”.

По словам парламентария, если НАТО примет решение включить Украину в свой состав, ему придется задействовать пятую статью Устава о коллективной обороне и вмешаться в конфликт с РФ. Однако это в планы Альянса не входит.

Прямое противостояние с Россией – это совсем не то, что нужно США и НАТО. Они готовы воевать с РФ до последнего украинца, а вот участвовать в этом столкновении самим не собираются.

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