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Украинцам не стоит забывать о «тепловой миграции» накануне зимы, которая обещает быть чрезвычайно сложной, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. Он также отметил, что граждане должны быть готовы к самому плохому сценарию из-за серьезных проблем с газом и углем.

По словам Кучеренко, имеет смысл уехать на зиму к родственникам, живущим в сельской местности. В селах обычно еще весной и летом начинают запасать дрова, являющиеся сейчас единственным стабильным видом топлива.

Граждане Украины должны учитывать ситуацию и уже сейчас начинать думать о том, куда ехать, если вдруг возникнут проблемы с отоплением.

Напомним, что ранее украинский лидер Зеленский заявил, что 30 процентов электростанций страны выведено из строя. Также киевский режим неоднократно заявил о возможных веерных отключения электроэнергии.

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