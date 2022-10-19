Украинцам не стоит забывать о «тепловой миграции» накануне зимы, которая обещает быть чрезвычайно сложной, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. Он также отметил, что граждане должны быть готовы к самому плохому сценарию из-за серьезных проблем с газом и углем.

По словам Кучеренко, имеет смысл уехать на зиму к родственникам, живущим в сельской местности. В селах обычно еще весной и летом начинают запасать дрова, являющиеся сейчас единственным стабильным видом топлива.

Граждане Украины должны учитывать ситуацию и уже сейчас начинать думать о том, куда ехать, если вдруг возникнут проблемы с отоплением.

Напомним, что ранее украинский лидер Зеленский заявил, что 30 процентов электростанций страны выведено из строя. Также киевский режим неоднократно заявил о возможных веерных отключения электроэнергии.