Специальную военную операцию на Украине можно завершить в ближайшие пару месяцев. Для этого нужно наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Его слова приводит телеканал “Царьград”.

При этом Гурулёв отметил, что уничтожение жизненно важных объектов должно быть не спонтанным, а системным. Если всё просчитать, то на такую операцию может уйти один или два месяца – как раз тот период, пока в России готовится мобилизационный ресурс, считает генерал.

В сообщении телеканала напоминается, что российская армия уже наносила удары по критически важной инфраструктуре Украины. Однако это были единичные случаи. Речь идёт об обстрелах ТЭЦ в Харькове а также дамбы на реке Ингулец под Кривым Рогом. В последнем случае это привело к повышению уровня воды в реке.