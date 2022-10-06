Российским ВС пора прекращать спонтанно наносить удары по объектам на территории Украины. Необходимо составить план и в строгом соответствии с ним выводить из строя критическую инфраструктуру страны. Без этого достичь целей специальной военной операции в короткие сроки не получится, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, представляющий комитет по обороне.

Он отметил, что на уничтожение жизненно важных инфраструктурных объектов и промышленных предприятий у ВС РФ есть в запасе не более двух месяцев. После этого мобилизованные россияне хлынут в зону проведения СВО и смогут успешно выполнить поставленные перед ними задачи.

Ранее Гурулев заявлял, что участвующие сейчас в спецоперации военнослужащие не должны уходить в глухую защиту до момента прибытия подкрепления. От них требуется не только удержать территории, но и нанести противнику значительный урон, который поможет перехватить инициативу.