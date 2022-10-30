Чеченский спецназ готов к появлению в зоне СВО американского десанта. Он готовит для Вс США горячую встречу, которая вряд ли обрадует Вашингтон. Такое заявление в зоде совещания с командирами силовых структур Чечни сделал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Это его высказывание прозвучало сразу после переброски в Восточную Европу 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Делимханов заявил, что спецназовцы Чечни будут продолжать «борьбу с шайтанами», а американских десантников ликвидируют прямо на месте их высадки.

Напомним, что дивизия «Кричащие орлы» в настоящий момент находится в Румынии. Ее командование сразу после переброски в Восточную Европу заявило, что готово войти на территорию Украины в любое время дня и ночи.