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Главная цель создания Украиной «грязной» ядерной бомбы – это радиоактивное заражение местности. Киев хочет устроить теракт, в котором обвинит Россию, но он не задумывается о последствиях своих действий, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин телеканалу “360”.

Он пояснил, что «грязная» ядерная бомба вполне может привести к появлению на территории Украины «второго Чернобыля». Она спровоцирует масштабное радиоактивное заражение, устранить которое не представляется возможным.

Дандыкин напомнил, что атомная электростанция в Чернобыле взорвалась 36 лет назад. Однако находиться в зоне заражения опасно до сих пор. То же самое ожидается и в случае использования Украиной «грязной» ядерной бомбы. Часть территории страны станет непригодной для проживания на долгие годы.

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