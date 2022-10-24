Главная цель создания Украиной «грязной» ядерной бомбы – это радиоактивное заражение местности. Киев хочет устроить теракт, в котором обвинит Россию, но он не задумывается о последствиях своих действий, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин телеканалу “360”.

Он пояснил, что «грязная» ядерная бомба вполне может привести к появлению на территории Украины «второго Чернобыля». Она спровоцирует масштабное радиоактивное заражение, устранить которое не представляется возможным.

Дандыкин напомнил, что атомная электростанция в Чернобыле взорвалась 36 лет назад. Однако находиться в зоне заражения опасно до сих пор. То же самое ожидается и в случае использования Украиной «грязной» ядерной бомбы. Часть территории страны станет непригодной для проживания на долгие годы.