Капитан первого ранга Василий Дандыкин прокомментировал вчерашний спуск на воду корабля «Гетман Мазепа», который Турция построила для Украины. Он призвал Черноморский флот уничтожить этот корвет сразу же, как он окажется в зоне поражения.

Эксперт пояснил, что сделать это сейчас возможности нет, так как его корабль строился на побережье Мраморного моря. Но рано или поздно корвет, названный в честь предателя Мазепы войдет в состав украинских ВМС. Вот тогда необходимо сразу его потопит безо всяких излишних церемоний.

Дандыкин также рассказал, что Украина должна была достраивать судно своими силами на верфях Николаевского судостроительного завода. Однако сейчас у нее такой возможности нет, так как предприятие фактически уничтожено ракетными ударами ВС РФ.