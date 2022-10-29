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Ответ на террористическую атаку ВСУ с применением беспилотников на корабли Черноморского флота, не заставит себя ждать. Российские ВС нанесут очередные удары по энергетической инфраструктуре, а также по другим представляющим интерес объектам, обеспечивающим связь и управление армией противника, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомним, что украинские летательные и надводные беспилотные аппараты атаковали в ночь на 29 октября Севастопольскую бухту. Целью были корабли Черноморского флота, которые дроны должны были привести в негодность или как минимум серьезно повредить.

Кроме того, Киев в очередной раз пытался посеять панику в РФ, но результатов не достиг. Все дроны были успешно уничтожены средствами ПВО и авиацией, гражданская и военная инфраструктура не пострадали.

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