Ответ на террористическую атаку ВСУ с применением беспилотников на корабли Черноморского флота, не заставит себя ждать. Российские ВС нанесут очередные удары по энергетической инфраструктуре, а также по другим представляющим интерес объектам, обеспечивающим связь и управление армией противника, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомним, что украинские летательные и надводные беспилотные аппараты атаковали в ночь на 29 октября Севастопольскую бухту. Целью были корабли Черноморского флота, которые дроны должны были привести в негодность или как минимум серьезно повредить.

Кроме того, Киев в очередной раз пытался посеять панику в РФ, но результатов не достиг. Все дроны были успешно уничтожены средствами ПВО и авиацией, гражданская и военная инфраструктура не пострадали.